В Петербург не пустили кукурузу для попкорна

В Большой порт Санкт-Петербурга прибыла крупная партия зерна кукурузы для попкорна из Южно-Африканской Республики. Груз, весом 25 тонн, направлялся в адрес фирмы, зарегистрированной в городе Дмитров Московской области. По прибытию в порт Петербурга партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, в ходе которого инспектор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружил характерные признаки заражения зёрен возбудителем диплодиоза кукурузы.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили заражение продукции возбудителем диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton. По решению собственника заражённая партия зерна кукурузы для попкорна подлежит возврату экспортеру.

Этот случай выявления диплодиоза кукурузы стал девятым с начала года. Всего с января 2019 года через Большой порт Санкт-Петербурга в Российскую Федерацию из ЮАР, Франции и Испании ввезли 47 партий кукурузы для попкорна общим весом более 4 300 тонн. При этом около 30% (700,41 тонн) кукурузы из ЮАР оказались заражены возбудителем диплодиоза кукурузы. По решениям собственников, одна партия заражённой кукурузы возвращена в страну экспорта, а семь были направлены на переработку на спецпредприятия, обладающие технологией, обеспечивающей лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Для справки:

Диплодиоз (сухая гниль) кукурузы – болезнь, вызываемая микроскопическими грибами Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earl.) Sutton. Семена заражённых початков приобретают матовый оттенок, темнеют, на них появляется белый ватообразный мицелий гриба. Стебли растения начинают гнить, а листья покрываются пятнами. Источником заражения могут стать заражённые зёрна, части растений, почва. Споры грибов разносятся насекомыми и животными, дождём и ветром. Диплодиоз вызывает сильное снижение урожайности кукурузы и качества зерна.