ента новостей

12:06
В Калининском районе тушили пожар в квартире
11:35
Театральный гала-тур
10:46
В Петербург не пустили кукурузу для попкорна
10:32
В Понтонном девочка стала жертвой педофила
08:14
Афганцев обеспечили жильем
07:47
Санкции ВАДА имеют политический характер
21:53
Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»
13:47
Продолжение кассового суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
11:18
Спектакль «Неизвестный друг»
09:39
В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей
09:10
Американский дипломат побывал в Петербурге
08:52
Котельные переведут на газ
22:11
«Зенит» обыграл «Виллербан» в Евролиге: отставка Плазы откладывается
06:10
Заматерилась во время выступления
06:09
Заболевших корью стало больше
00:55
Отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков
13:09
Петербургских чиновников могут обязать отвечать на сообщения в социальных сетях
12:29
Кристина Шмидт из Петербурга выступит вместе с Вовой Раковым в шоу «ТАНЦЫ»
10:45
В Петербурге мужчину ударил ножом неизвестный прохожий
10:33
В Петербурге задержади двоих мужчин продавших угнанную иномарку
08:37
Дзюба стал брендом?
08:16
Кто стал лидером по вводу жилья?
00:48
Пьяниджани может стать главным тренером «Зенита» вместо Плазы
16:46
В Петербурге состоится «Поэтический шабаш»
12:27
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении
07:49
Сожгли икру
06:34
Пляжи станут объектами благоустройства
13:20
В Петербурге поймали мошенницу, которая обещала пенсионерам заменить батареи в квартирах
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пустили кукурузу для попкорна

В Петербург не пустили кукурузу для попкорна

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Инспекторы Россельхознадзора задержали в Санкт-Петербурге 25 тонн заражённой кукурузы для попкорна

В Большой порт Санкт-Петербурга прибыла крупная партия зерна кукурузы для попкорна из Южно-Африканской Республики. Груз, весом 25 тонн, направлялся в адрес фирмы, зарегистрированной в городе Дмитров Московской области. По прибытию в порт Петербурга партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, в ходе которого инспектор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружил характерные признаки заражения зёрен возбудителем диплодиоза кукурузы.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили заражение продукции возбудителем диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton. По решению собственника заражённая партия зерна кукурузы для попкорна подлежит возврату экспортеру.

Этот случай выявления диплодиоза кукурузы стал девятым с начала года. Всего с января 2019 года через Большой порт Санкт-Петербурга в Российскую Федерацию из ЮАР, Франции и Испании ввезли 47 партий кукурузы для попкорна общим весом более 4 300 тонн. При этом около 30% (700,41 тонн) кукурузы из ЮАР оказались заражены возбудителем диплодиоза кукурузы. По решениям собственников, одна партия заражённой кукурузы возвращена в страну экспорта, а семь были направлены на переработку на спецпредприятия, обладающие технологией, обеспечивающей лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Для справки:

Диплодиоз (сухая гниль) кукурузы – болезнь, вызываемая микроскопическими грибами Stenocarpella maydis (Berkley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earl.) Sutton. Семена заражённых початков приобретают матовый оттенок, темнеют, на них появляется белый ватообразный мицелий гриба. Стебли растения начинают гнить, а листья покрываются пятнами. Источником заражения могут стать заражённые зёрна, части растений, почва. Споры грибов разносятся насекомыми и животными, дождём и ветром. Диплодиоз вызывает сильное снижение урожайности кукурузы и качества зерна.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-10-2019, 11:09
В Петербурге не пустили азербайджанскую хурму
17-09-2019, 16:43
В Петербург не пропустили зараженную кукурузу для попкорна
5-09-2019, 15:14
В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты
21-08-2019, 12:08
В Петербурге предотвращен ввоз опасной рисовой крупы
18-07-2019, 18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
22-01-2019, 12:19
В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
0
99
Вчера, 11:34
Валерия рассказала про ДТП с сыном
0
171
4-12-2019, 11:48
В Московском районе столкнулись три автомобиля
0
188
2-12-2019, 13:23
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
Наверх