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Питерец.ру » Экономика » Heineken намеревается подать в суд

Heineken намеревается подать в суд

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tv2.tomsk.ru
Петербургский ритейлер имеет большой долг перед поставщиком

«Питерец.ру» сообщает, что всемирно известный концерн Heineken готовится подать в суд на петербургскую сеть ТД «Интерторг». Российский ритейлер имеет многомиллионную задолженность перед поставщиком.

Летом этого года нидерландская компания уже пошла на уступки «Интерторгу», который столкнулся со сложностями на рынке. Была даже разработана совместная схема оптимизации сети, чтобы улучшить ситуацию с нерентабельными магазинами.

Однако в Heineken считают, что решения, предпринятые новым руководством «Интерторга», не позволят петербургскому ритейлеру развиваться. Нидерландский поставщик готов затребовать через суд десятки миллионов рублей. Возможно, сторонам удастся добиться мирового соглашения.

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