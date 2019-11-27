Производство автомобилей уменьшается

«Питерец.ру» сообщает, что автомобильные заводы Северной столицы выпустили в этом году меньше машин, нежели в предыдущем. Для сравнения рассматривались первые девять месяцев 2018 и 2019 годов. Например, в этом году заводы «Хендай», «Тойота» и «Ниссан» выпустили на 200 автомобилей меньше. Показатель снижения составил 0,1%.

Необходимо отметить, что доля петербургского автопрома в России тоже несколько упала. В прошлом году она составляла 24,6%. Сейчас данный показатель установился на отметке 23,7%.

Но все же ситуация не настолько плоха, как может показаться. 6 моделей, выпускаемых в Петербурге, входят в топ-25. Это «Киа Рио», «Хендай Крета», «Хендай Солярис», «Тойота Рав 4», «Тойота Камри» и «Ниссан Кашкай».