ента новостей

07:04
Производство автомобилей уменьшается
07:02
Новая трасса сегодня открывается
16:57
В зловонном плену: жуткий запах довел петербуржцев до тошноты
13:33
В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла
13:21
Общегородская театральная акция "Черная пятница"
10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
10:42
В Красносельском районе прошел районный фестиваль к Международному дню толерантности
08:22
Активисты призывают бойкотировать метро
07:57
Совершаева покидает Смольный
00:50
СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил
20:40
Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге
17:51
Выставка «Неоконченная война»
13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
09:40
Каков размер денежных накоплений?
09:17
Гуляли два козла…
08:33
Концерт Виктора Агафонова и его проекта Vector Five "Душевная сакральная акустика"
00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
09:23
Петербуржцы возмущены демонтажом исторических светильников в метро
08:29
Появятся новые троллейбусы
01:25
«Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»
19:24
В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»
15:45
Цифровая выставка STENOGRAFFIA X
15:41
В Петербурге социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога
10:05
В Кронштадте тренера заподозрили в педофилии
09:52
Депутат вступился за одиноких работающих матерей
09:47
Терри и Гьян Райли выступят на сцене «Лендок» в Петербурге
09:45
Почему умирают от пневмонии?
08:01
Педагога уволили за «Твиттер»
15:49
Премьера спектакля «Билли Каспер»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Производство автомобилей уменьшается

Производство автомобилей уменьшается

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Производство автомобилей в Петербурге начинает сокращаться

«Питерец.ру» сообщает, что автомобильные заводы Северной столицы выпустили в этом году меньше машин, нежели в предыдущем. Для сравнения рассматривались первые девять месяцев 2018 и 2019 годов. Например, в этом году заводы «Хендай», «Тойота» и «Ниссан» выпустили на 200 автомобилей меньше. Показатель снижения составил 0,1%.

Необходимо отметить, что доля петербургского автопрома в России тоже несколько упала. В прошлом году она составляла 24,6%. Сейчас данный показатель установился на отметке 23,7%.

Но все же ситуация не настолько плоха, как может показаться. 6 моделей, выпускаемых в Петербурге, входят в топ-25. Это «Киа Рио», «Хендай Крета», «Хендай Солярис», «Тойота Рав 4», «Тойота Камри» и «Ниссан Кашкай».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-07-2017, 07:00
Рост автопрома
22-12-2016, 10:55
Автомобильное производство сократилось
20-07-2019, 07:51
Автомобильное производство растет
28-11-2014, 15:09
Производство иностранных авто в Петербурге падает
23-07-2016, 10:39
Ведущие автозаводы сократили производство
26-10-2016, 09:26
«Тойота» наращивает мощность

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
237
21-11-2019, 13:25
В центре Петербурга троллейбус сбил девушку
0
315
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
744
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
Наверх