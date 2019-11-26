В Петербурге пресекли перемещение некачественного масла

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям с помощью ФГИС «Меркурий» выявлено незаконное перемещение подконтрольной продукции, сливочного масла «Традиционное».

В рамках выполнения плана Федерального государственного лабораторного мониторинга, должностными лицами Управления отобраны пробы сливочного масла «Традиционное» в Политехническом колледже Санкт-Петербурга.

Проведенные в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» исследования, показали несоответствие масла установленным требованиям по показателям качества. В продукции обнаружено наличие жиров растительного происхождения, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта. Продукция производителя ООО «Интермасло» оказалась некачественной.

В ходе дальнейшего анализа информации, внесенной в «Меркурий», Управлением Россельхознадзора установлено, что ООО «Интермасло» в период с сентября по ноябрь 2019 года выработало 212 тонн сливочного масла из сырья неизвестного происхождения.

Сотрудниками Управления была организована внеплановая выездная проверка, в результате которой выяснилось, что по адресу, указанному в ветеринарных сопроводительных документах на товар, вышеуказанное юридическое лицо не осуществляет деятельность. Данный факт был подтвержден арендодателем складского помещения.

По результатам проведенных мероприятий Управлением из «Меркурия» исключена площадка, а также аннулировано уполномоченное лицо компании «Интермасло», без возможности его повторной регистрации в системе. С начала 2019 года должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора аннулирована регистрация 11 уполномоченных лиц без возможности получения повторного доступа в «Меркурий».

Анализ цепочки перемещения продукции также установил, что масло поставлялось в адреса фирм-поставщиков, которые реализовывали потенциально небезопасные товары во многие регионы страны – Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую область, Архангельскую область и другие. Продукция поставлялась более чем в 800 организаций и социальных учреждений, среди которых: 2 родильных дома, 35 школ, 60 детских садов, а также детские дома, санатории, больницы, реабилитационные центры.

Управлением Россельхознадзора проводится ряд проверочных мероприятий хозяйствующих субъектов, расположенных на подконтрольной Управлению территории, в адреса которых поступала данная продукция.

Руководство Петербургского колледжа уведомлено о несоответствии требованиям законодательства продукции, поступившей в учебное заведение.

Информация о «фирме-фантоме» «Интермасло» передана в Федеральную антимонопольную службу и следственные органы для принятия мер в рамках их компетенции.