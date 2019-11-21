На переводы может появиться единая комиссия

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране может появиться единая комиссия для всех банковских переводов. Центробанк предложил сделать данный процент одинаковым для всех банков. Это касается как переводов внутри кредитной организации, так и межбанковских переводов.

Регулятор считает, что высокая комиссия нередко становится препятствием для перехода клиентов в другой банк. К тому же выравнивание тарифов должно привести к росту конкуренции между этими кредитными организациями.

Банки готовы снизить размер комиссии за переводы, но не намерены полностью ее отменять. К тому же в этих компаниях против дополнительного регулирования. Однако в целом инициатива Центробанка РФ находит поддержку.