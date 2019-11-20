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Питерец.ру » Экономика » Архетип в истоках личного бренда

Архетип в истоках личного бренда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Руководители подростково-молодежных центров Петербурга приняли участие в сессии по формированию бренда руководителя нового поколения

18 ноября руководители подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга приняли участие в сессии по формированию бренда руководителя нового поколения. Встреча, которая прошла в рамках образовательной программы «Время профессионалов», которую создал Комитетом по молодежной политике для повышения качества работы специалистов молодежной политики.

Ангелина Даничкина, заведующая ПМК «Комета» Московского района, рассказала о личных впечатлениях от встречи: «Разговор про личный бренд важен для меня, как для руководителя, поскольку это тренд времени. Одно дело – теория, а другое – конкретные технологии. Спикер дал нам много интересных приемов, которые можно применить для развития своего бренда здесь и сейчас. Для начала нужно определиться со своим архетипом и с тем, какой запрос у моей аудитории» 

Выявлять свои сильные стороны и зоны роста при формировании личного профайла успешного руководителя помогала спикер из РАНХиГС, Ксения Тиханкина.  Она обратила внимание аудитории на то, какая цель у формирования личного бренда. «Повышение имиджа личности или организации не является конечной целью, но результат влияет на истинную цель. К примеру, хорошей целью будет привлечение молодежи на мероприятие или в подростково-молодежный клуб. Истинную цель можно измерить качественно и количественно», - отметила Ксения.

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