Архетип в истоках личного бренда

18 ноября руководители подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга приняли участие в сессии по формированию бренда руководителя нового поколения. Встреча, которая прошла в рамках образовательной программы «Время профессионалов», которую создал Комитетом по молодежной политике для повышения качества работы специалистов молодежной политики.

Ангелина Даничкина, заведующая ПМК «Комета» Московского района, рассказала о личных впечатлениях от встречи: «Разговор про личный бренд важен для меня, как для руководителя, поскольку это тренд времени. Одно дело – теория, а другое – конкретные технологии. Спикер дал нам много интересных приемов, которые можно применить для развития своего бренда здесь и сейчас. Для начала нужно определиться со своим архетипом и с тем, какой запрос у моей аудитории»

Выявлять свои сильные стороны и зоны роста при формировании личного профайла успешного руководителя помогала спикер из РАНХиГС, Ксения Тиханкина. Она обратила внимание аудитории на то, какая цель у формирования личного бренда. «Повышение имиджа личности или организации не является конечной целью, но результат влияет на истинную цель. К примеру, хорошей целью будет привлечение молодежи на мероприятие или в подростково-молодежный клуб. Истинную цель можно измерить качественно и количественно», - отметила Ксения.