Производителей пальмового масла лишили налоговых льгот

Депутаты Петербурга окончательно поддержали инициативу об отмене упрощенной системы налогообложения для производителей пальмового масла. Отныне налоговая ставка для таких субъектов малого предпринимательства составит 7% (сейчас к ним применяется нулевая ставка). Соответствующий закон приняли в третьем чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 20 ноября.

— Такая мера нужна не столько для пополнения бюджета, сколько для того, чтобы повлиять на ситуацию с потреблением вредных продуктов, и не запретами, а другими методами. Тем более, когда речь идет о продуктах массового потребления. Поэтому налоги на такие продукты целиком оправданы, — отметил автор документа Денис Четырбок.

Добавим, что пальмовое масло широко используется в производстве молочных и кондитерских изделий, основными потребителями которых являются дети. При этом дешевизна сырья обеспечивает низкую стоимость продукта и, соответственно, увеличивает спрос на товары. Ситуация становится опасной, когда вместо пищевого пальмового масла используется техническое, с низкими температурами плавления. Его употребление провоцирует развитие онкологических заболеваний.