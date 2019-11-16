«Питерец.ру» сообщает, что с 18 по 24 ноября в Северной столице пройдет Всемирная неделя предпринимательства. В проекте примут участие представители 170 стран. Петербург принимает участие в данном мероприятии с 2015 года.

В этом году будет уделяться особое внимание проблемам малого бизнеса. В фокусе будут также вопросы в области туризма, гостиничного бизнеса, энергетики, строительства, франчайзинга и других сфер.

Основные мероприятия этого форума пройдут в центре Петербурга. Главной площадкой Всемирная неделя предпринимательства станет центр «Петроконгресс», находящийся на ул. Ладейнопольской.

Петербург нередко становится местом проведения различных международных мероприятий. Это обусловлено тем, что город на Неве имеет авторитет не только в России, но и в мире.