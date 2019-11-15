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Питерец.ру » Экономика » Появились смартфоны-раскладушки

Появились смартфоны-раскладушки

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52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Компания Motorola представила новый телефон-раскладушку

Телефоны-раскладушки когда-то были популярными, но потом утратили свою актуальность. Теперь устройства с такой конструкцией стали возвращаться на рынок. Так компания Motorola создала смартфон-раскладушку Razr, в которой используется гибкий экран.

Аппарат оснащен двумя дисплеями с защитным покрытием и двумя камерами на 5 и 16 мегапикселей. Стоимость данной модели составляет 96 тыс. руб. Раскладушку такого же типа двумя неделями раньше представила и компания Самсунг. Однако информации о стоимости такого телефона пока нет.

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцы могут приобрести новую модель Motorola по предварительному заказу. Такая возможность появится начиная с 26 декабря этого года.

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