Потребительские цены стали расти

«Питерец.ру» отмечает, что по итогам октября в Северной столице зафиксирован рост потребительских цен. По имеющимся данным, этот индекс зафиксирован на отметке 100,1%. В сентябре показатель был ниже – 99,9%.

Эксперты отмечают, что повышение вызвано изменением цен на овощи и фрукты. В прошлые месяцы происходил сбор урожая, благодаря чему эти товары были недорогими. Так что сезонный фактор поспособствовал снижению индекса цен. Именно стоимость продуктов питания оказывает существенное влияние на данный показатель.

Безусловно, покупателям не нравится, когда цены в магазинах продолжают расти. Однако это данность, которую остается просто принять. Главное, чтобы повышение цен оказывалось минимальным.