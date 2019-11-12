«Тойота» потратит 20 миллиардов

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Тойота» намерена осуществлять модернизацию петербургского производства. Для этого известный японский производитель готов вложить серьезные деньги. Речь идет о сумме в 20 млрд. рублей. Модернизация будет осуществляться в течение 10 лет.

На прошлой неделе был подписан новый контракт между компанией «Тойота» и администрацией Северной столицы. Петербургский автокластер этого производителя появился 15 лет назад. Японский автогигант намерен всерьез развивать данное направление. В ноябре этого года на заводе в Шушарах начался выпуск нового внедорожника RAV4.

«Тойота» по праву считается одной из наиболее популярных автомобильных марок в России. Наши соотечественники охотно приобретают модели этого японского бренда.