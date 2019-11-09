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Питерец.ру » Экономика » Valio может приобрести завод

Valio может приобрести завод

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96
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Финская компания может купить молочный завод под Петербургом

«Питерец.ру» сообщает, что финская компания Valio намерена приобрести молочный завод под Петербургом. Стоимость предприятия составляет 1,3 млрд. руб. В настоящий момент Valio ведет переговоры с владельцем завода – компанией «Галактика». По имеющимся данным, стороны готовятся к совершению сделки, хотя официального подтверждения данной информации нет.

Valio связывает большие надежды с российским рынком. В прошлом продукция этой финской компании регулярно поставлялась не только в СЗФО, но и в центральную часть России. После введения эмбарго Россией Valio стала приспосабливаться к изменившимся условиям, развивая производство масла и кисломолочной продукции. Приобретение завода под Петербургом хорошо укладывается в нынешний контекст.

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