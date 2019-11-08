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Питерец.ру » Экономика » Депутаты Петербурга предлагают поддержать социальных предпринимателей

Депутаты Петербурга предлагают поддержать социальных предпринимателей

0
125
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Депутаты Петербурга предлагают поддержать социальных предпринимателей

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Алексей Макаров предложили поддержать социальные предприятия, которые берут на работу людей с ограниченными физическими возможностями, многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Таким организациям могут предоставить налоговые льготы, помочь в поиске деловых партнеров и проведении различных мероприятий. Соответствующий проект закона поддержали на очередном заседании комитета по законодательству городского парламента в пятницу, 8 ноября.

Как поясняют авторы инициативы, документ разрабатывался в развитие принятого в июле текущего года федерального закона, которым были закреплены основные понятия в области социального предпринимательства. Так, согласно нововведениям, предприятие можно отнести к социальному, если оно осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, и способствует решению социальных проблем. Это может быть оказание психолого-педагогических услуг, организация детского отдыха, обучение волонтеров. Социальными предприятиями признаются и те, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Доля таких работников в организации должна составлять не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов.

— У нас в Санкт-Петербурге есть собственные примеры полезных инициатив социально ответственного бизнеса. Создана и достаточно успешно работает Ассоциация социальных предпринимателей, которая в настоящее время состоит из пяти организаций. Разумеется, это направление нужно поддерживать и развивать, потому что люди, занятые в социальной сфере, выполняют важные общественно полезные задачи, по-настоящему делают добро, — отметил Денис Четырбок. — Мы не ограничиваем правительство города в выборе конкретных мер поддержки. Это может быть инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации социальных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать с реализацией подобных социальных проектов. Главное, чтобы все выбранные формы поддержки были абсолютно прозрачными и реально помогали.
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