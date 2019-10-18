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» » В магазинах «Семья», Spar и «Идея» не хватает товара

В магазинах «Семья», Spar и «Идея» не хватает товара

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Финансовые проблемы «Интерторга» отражаются на магазинах этой компании

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Интерторг», владеющая магазинами «Семья», Spar и «Идея», столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. К «Интерторгу» предъявлено более 100 исковых требований на общую сумму 934 млн. руб.

Все это не могло не сказаться на магазинах. Покупатели отмечают нехватку товаров и пустеющие полки. В магазинах наблюдаются перебои с ассортиментом. Возникают проблемы с продуктами первой необходимости. Например, люди не могут купить там хлеб, яйца и молочные товары с коротким сроком хранения.

Персонал магазинов пытается заполнить пустые полки другим товаром. Однако это не решает проблему. Некоторые магазины компании даже закрываются. Что характерно, в прошлом году дела у «Интерторга» были гораздо лучше. Доля компании на рынке Петербурга составляла 10%.

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