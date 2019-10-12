Сколько нужно будет платить за капремонт?

Жители нашей страны вынуждены платить деньги за капремонт многоквартирных домов. При этом размер платежей зависит от региона и особенностей конкретного дома. В настоящий момент в Северной столице обсуждают сумму взносов за капремонт на 2020 год.

По предварительных данным, тарифы по капремонту составят 6,2-7 рублей за квадратный метр. На определение суммы влияет год постройки, наличие или отсутствие лифта, а также проходил ли там ремонт. Возможно, эти суммы будут несколько скорректированы.

«Питерец.ру» сообщает, что проект постановления относительно капремонта в 2020 году уже готов. В настоящий момент его текст находится на стадии экспертизы. Документ будет либо принят в таком виде, либо его несколько изменят.