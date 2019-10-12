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» » Сколько нужно будет платить за капремонт?

Сколько нужно будет платить за капремонт?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
red.msk.ru
Обсуждается размер взносов за капремонт в следующем год

Жители нашей страны вынуждены платить деньги за капремонт многоквартирных домов. При этом размер платежей зависит от региона и особенностей конкретного дома. В настоящий момент в Северной столице обсуждают сумму взносов за капремонт на 2020 год.

По предварительных данным, тарифы по капремонту составят 6,2-7 рублей за квадратный метр. На определение суммы влияет год постройки, наличие или отсутствие лифта, а также проходил ли там ремонт. Возможно, эти суммы будут несколько скорректированы.

«Питерец.ру» сообщает, что проект постановления относительно капремонта в 2020 году уже готов. В настоящий момент его текст находится на стадии экспертизы. Документ будет либо принят в таком виде, либо его несколько изменят.

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