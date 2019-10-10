Конференция «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика»

4 октября «Мультисервисная платежная система» при поддержке Общественного совета при ФТС России организовала в Санкт-Петербурге практическую конференцию «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика». На конференции приняли участие представители внешнеэкономической деятельности, а также банковского сектора.

Практическая конференция началась с обсуждения вопросов таможенного администрирования, в ходе которой своей экспертизой поделились Леонид Лозбенко, председатель Общественного совета при ФТС России, член Консультативной группы частного бизнеса ВТамО (Восточноевропейский регион), а также Елена Бричева, начальник отдела таможенных платежей, таможенной стоимости и страны происхождения Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии.

В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы, связанные с цифровизацией таможенных процессов, таможенного администрирования, оплатой таможенных платежей.

На первой сессии конференции Елена Бричева подняла тему применения таможенного законодательства ЕАЭС в части администрирования авансовых платежей. Кроме этого, она напомнила о вступлении в силу Протокола о внесении изменений в Договор об Евразийском экономическом союзе Ереван 1 октября 2019 года. Председатель Общественного совета при ФТС России, Леонид Лозбенко, в свою очередь, рассказал участникам о преимуществах подписантов Хартии добросовестных участников ВЭД.

На второй сессии одной из ключевых тем стало использование электронного сервиса «Лицевой счет» ФТС России. Сервис дает возможность использования уплаченных денежных средств вне зависимости от того, в какой таможенный орган была подана декларация на товары. Основными изменениями, которые произошли при введении единого лицевого счета, поделилась Виктория Алдошина, начальник отдела контроля электронных платежей Северо-Западного таможенного управления.