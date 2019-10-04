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» » «Железный Арни» приехал в Петербург

«Железный Арни» приехал в Петербург

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
Легенда Голливуда примет участие в международном форуме для предпринимателей и управленцев

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице стартует крупный форум для предпринимателей и менеджеров. Главной звездой Synergy Global Forum-2019 станет Арнольд Шварценеггер. Известный актер и политик станет одним из спикеров мероприятия.

«Железный Арни» и другие участники расскажут истории становления, а также дадут полезные советы по достижению целей. Подобные мероприятия очень полезны, поскольку известные люди могут поделиться своим опытом и вдохновить других на новые свершения.

В этом году Synergy Global Forum должны будут посетить 50 тыс. человек. Это гораздо больше, чем на первом форуме, который прошел в 2015 году. Тогда мероприятие посетило около 6 тыс. человек. Это показывает, насколько площадка стала популярной и авторитетной за последние годы.

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