«Железный Арни» приехал в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице стартует крупный форум для предпринимателей и менеджеров. Главной звездой Synergy Global Forum-2019 станет Арнольд Шварценеггер. Известный актер и политик станет одним из спикеров мероприятия.

«Железный Арни» и другие участники расскажут истории становления, а также дадут полезные советы по достижению целей. Подобные мероприятия очень полезны, поскольку известные люди могут поделиться своим опытом и вдохновить других на новые свершения.

В этом году Synergy Global Forum должны будут посетить 50 тыс. человек. Это гораздо больше, чем на первом форуме, который прошел в 2015 году. Тогда мероприятие посетило около 6 тыс. человек. Это показывает, насколько площадка стала популярной и авторитетной за последние годы.