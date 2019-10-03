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Wildberries начнет сотрудничать с самозанятыми

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
retail.ru
Самозанятые смогут продавать товары в крупном интернет-магазине 

Крупный интернет-магазин Wildberries желает привлечь до 3 тысяч новых партнеров. Площадка намерена начать работу с самозанятыми россиянами. Такие люди получат возможность продавать товары в интернете.

«Питерец.ру» подчеркивает, что компания Wildberries имеет годовой оборот в 110 млрд. руб. Она занимается продажей обуви, одежды, а также косметики и различных аксессуаров. С марта месяца этот интернет-магазин снизил размер комиссии с 38% до 19%, создав лучшие условия для партнеров. Летом были открыты специальные центры экспертизы, где производители могут получить консультации по вопросам взаимодействия с площадкой. Теперь Wildberries развивает новое направление, привлекая к сотрудничеству самозанятых россиян.

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