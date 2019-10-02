Полеты в Лондон

«Питерец.ру» сообщает, что компания Wizz Air начинает прямое воздушное сообщение между Лондоном и нашей страной. В английскую столицу можно будет лететь из Москвы и Петербурга. Авиарейсы будут осуществляться ежедневно из «Внуково» и «Пулково». Цена билетов составляет 29,99 евро и выше.

Wizz Air – достаточно авторитетная авиакомпания, занимающаяся авиаперелетами. Это крупнейший лоукостер Центральной и Восточной Европы. Хорошо, что компания такого уровня приходит в Россию.

Что касается петербургского аэропорта «Пулково», он продолжает активно развиваться. В настоящий момент встает вопрос о получении им 7-й степени свободы воздушного пространства. В «Пулково» рассчитывают достигнуть этого статуса к концу года.