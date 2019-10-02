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» » Полеты в Лондон

Полеты в Лондон

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Крупный лоукостер будет совершать прямые рейсы в Лондон 

«Питерец.ру» сообщает, что компания Wizz Air начинает прямое воздушное сообщение между Лондоном и нашей страной. В английскую столицу можно будет лететь из Москвы и Петербурга. Авиарейсы будут осуществляться ежедневно из «Внуково» и «Пулково». Цена билетов составляет 29,99 евро и выше.

Wizz Air – достаточно авторитетная авиакомпания, занимающаяся авиаперелетами. Это крупнейший лоукостер Центральной и Восточной Европы. Хорошо, что компания такого уровня приходит в Россию.

Что касается петербургского аэропорта «Пулково», он продолжает активно развиваться. В настоящий момент встает вопрос о получении им 7-й степени свободы воздушного пространства. В «Пулково» рассчитывают достигнуть этого статуса к концу года.

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