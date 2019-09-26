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» » На что пойдет туристический сбор?

На что пойдет туристический сбор?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге намерены отремонтировать 255 домов за счет средств туристического сбора

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы решили направить деньги от туристического сбора на ремонт домов. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что полностью перекладывать бремя реставрации домов на жителей неправильно.

Речь идет о капитальном ремонте зданий, построенных в дореволюционный период. Источником финансирования здесь будет туристический сбор. Эти деньги потратят на ремонт 255 домов.

Напоминаем, что туристический в Петербурге был одобрен президентом Путиным. Весной этого года глава государства поддержал данную инициативу. Ожидается, что размер туристического сбора составит 100 рублей с человека в сутки. Такая практика позволит Петербургу пополнять городскую казну на 1 млрд. руб.

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