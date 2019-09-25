Рубль все равно укрепляется

«Питерец.ру» отмечает, что в мире происходит снижение цен на нефть. Это ожидаемая реакция после повышения нефтяных котировок, связанных с атаками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Однако в таких условиях российский рубль продолжает укреплять свои позиции. С чем это связано? По словам аналитиков, на такое поведение рубля влияют два фактора. Во-первых, рубль укрепляется благодаря налоговому периоду, который благоприятно влияет на курс нашей валюты. Во-вторых, хотя нефтяные котировки на мировом рынке снизились, но все равно остаются достаточно высокими.

Если кто-то решил покупать валюту, то сейчас для этого наступил благоприятный период. Подобная ситуация может повториться в следующем налоговом периоде. Но тут многое будет зависеть и от цен на нефть.