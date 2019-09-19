Фармакологи держат курс на Китай

Китайский фармакологический рынок считается крупнейшим в мире, потому многие зарубежные компании стремятся попасть туда, чтобы получать хорошую прибыль. Петербургские фармакологи не стали здесь исключением.

«Питерец.ру» сообщает, что компания Biocad примет участие в совместном российско-китайском фармакологическом предприятии. Петербургская компания получит 49,9% акций. Общий капитал предприятия составит 400 млн. американских долларов.

Китайский рынок дает дополнительные возможности. «Биокад» стремится к тому, чтобы стать серьезным игроком в Поднебесной. На рынке Китая находится множество компаний, в том числе – американских. Однако рынок Поднебесной огромен, и у петербургских фармакологов появляется хороший шанс достичь результатов.