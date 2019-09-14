Какой будет пенсия?

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году страховая пенсия в среднем повысилась на 7,05%. В 2020 году повышение ожидается на уровне 6,6%. Социальные пенсии должны вырасти на 7%. Средний размер пенсии по России в следующем году составит 15 тыс. руб. Для неработающих пенсионеров этот показатель в среднем будет равен 16,4 тыс. руб.

Напоминаем, что индексация пенсий в России происходит практически ежегодно. Исключением бывают особенно трудные временные периоды, связанные с санкциями и прочими форс-мажорными обстоятельствами.

Но, несмотря на повышение пенсий, их размер все равно остается мал для большинства этих людей. К сожалению, государство не может выделить достаточное количество денег для достойного обеспечение этой социальной группы.