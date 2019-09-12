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Прекратившая деятельность петербургская компания «Питербот» оформляла документы на продукцию с истекшим сроком годности

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
twimg.com
Прекратившая деятельность петербургская компания «Питербот» оформляла документы на продукцию с истекшим сроком годности

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках межведомственного взаимодействия с Управлением ветеринарии по Санкт-Петербургу проведен анализ оформления ветеринарных сопроводительных документов компанией «Питербот» в информационной системе «Меркурий».

Согласно данным из единого государственного реестра юридических лиц, данная организация, основным видом деятельности которой является оптовая торговля рыбой, прекратила свою деятельность 5 августа 2019 года. Тем не менее, в системе продолжалось оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию.

Объем товаров, направленных в адрес ООО «Питербот», составил 2598,5 килограммов, объем исходящей продукции, рыбных консервов «икра трески» и «печень трески натуральная» - 2628,22 килограммов. Исходящая продукция, отправленная после прекращения деятельности компании «Питербот», поступила в ООО «Торговый Дом Питербот». Согласно данным из ЕГРЮЛ, у данных фирм один руководитель. Зафиксированные перемещения продукции между аффилированным хозяйствующими субъектами могут свидетельствовать о сокрытии реального товарного оборота компании.

Специалистами Россельхознадзора также выявлено, что на предприятии уполномоченным лицом ООО «Питербот» производилось систематичное оформление ВСД на продукцию с истекшим сроком годности, с целью «реализация в пищу людям».

Данные факты являются нарушением требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Регистрация уполномоченного лица в ФГИС «ВетИС» приостановлена сотрудниками Управления Россельхознадзора на 6 месяцев.

Источник: Россельхознадзор
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