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Мостовой переход на Верхне-Свирской ГЭС будет реконструирован

0
1
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
wikimedia.org
Мостовой переход на Верхне-Свирской ГЭС будет реконструирован

Проект реконструкции сооружения, обеспечивающего транспортное сообщение между Подпорожьем и населенными пунктами на другом берегу реки Свирь, изучили эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция расположена на реке Свирь в городе Подпорожье Ленинградской области. Плотина станции поддерживает уровень воды на Свирском участке Волго-Балтийского канала и пропускает четыре тысячи судов в год. Входящий в комплекс сооружений ГЭС мостовой переход, запущенный в эксплуатацию в 1951 году, служит переправой через реку Свирь и проходит по верху водосливной плотины вдоль здания гидроэлектростанции.

Изначально технический мост, предназначенный для проезда служебного транспорта к сооружениям станции, сейчас выполняет важную функцию в транспортной инфраструктуре Подпорожского района, где в настоящее время отсутствуют автодорожные мостовые переходы общего пользования. Переход создает условия для движения пешеходов, общественного и частного автотранспорта между районным центром и населенными пунктами, расположенными на правом берегу Свири.

Из-за вынужденного нецелесообразного использования проезжая часть плотины достигла максимального технического износа. Последнее обследование выявило ограниченно-работоспособное техническое состояние пролетных строений, дорожного полотна и опор моста, в связи с чем было принято решение о проведении реконструкции.

Переход протяженностью 201,134 м состоит из станционной и водосливной частей длиной 107,134 м и 94 м соответственно. Проектной документацией , получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена полная замена пролетных строений моста, грузоподъемность которых не соответствует действующим нормам. В подводных частях опорных конструкций сооружения будут проведены ремонт каверн и участков с выкрашенным бетоном, ремонт трещин микроцементом методом инъектирования, срезка выступающих из бетонных конструкций металлических профилей. Дно акватории вокруг опор мостового перехода очистят от посторонних предметов и мусора.

До момента реконструкции перехода Верхне-Свирской ГЭС автомобильное сообщение через реку Свирь будет осуществляться по мосту в Лодейнопольском районе.

Источник: Главгосэкспертиза
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