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» » Как изменилось отношение к вкладам

Как изменилось отношение к вкладам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Россияне предпочитают доверять крупным банкам

«Питерец.ру» отмечает, что больше половины российских банков столкнулись с проблемой оттока денежных вкладов. Люди сейчас предпочитают иметь вклады в крупных банках, считая такие организации более надежными. Потому многие переносят свои вклады из небольших финансово-кредитных организаций в те, которые вызывают больше доверия. К этой категории как раз относятся крупные банки.

Сегодня люди продолжают держать деньги на счетах, но объем депозитов замедлился в 6 раз. Это обусловлено тем, что ставки по депозитам заметно снизились. Существенное влияние здесь оказывает и интерес к фондовому рынку, способному приносить большую доходность. Известно, что в 2019 году граждане России открыли уже более 400 тыс. инвестиционных счетов.

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