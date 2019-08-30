Как изменилось отношение к вкладам

«Питерец.ру» отмечает, что больше половины российских банков столкнулись с проблемой оттока денежных вкладов. Люди сейчас предпочитают иметь вклады в крупных банках, считая такие организации более надежными. Потому многие переносят свои вклады из небольших финансово-кредитных организаций в те, которые вызывают больше доверия. К этой категории как раз относятся крупные банки.

Сегодня люди продолжают держать деньги на счетах, но объем депозитов замедлился в 6 раз. Это обусловлено тем, что ставки по депозитам заметно снизились. Существенное влияние здесь оказывает и интерес к фондовому рынку, способному приносить большую доходность. Известно, что в 2019 году граждане России открыли уже более 400 тыс. инвестиционных счетов.