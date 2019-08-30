Самолету опять помешали птицы

«Питерец.ру» сообщает, что во время авиарейса из Петербурга в Худжланд были приняты дополнительные меры предосторожности. Сразу после вылета командир экипажа предупредил о возможном повреждении, которое могло произойти во время взлета. В «Пулково» сразу же произвели осмотр полосы и обнаружили подозрительные останки с перьями.

Чтобы не рисковать, экипаж самолета совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Выяснилось, что никто из пассажиров не пострадал. Проверка воздушного судна не выявила каких-либо проблем. Так что после совершения дозаправки лайнер отправился в конечный пункт назначения.

Случаи, когда самолеты сталкиваются с различными сложностями из-за птиц, происходят нередко. Хорошо, если подобные инциденты не приводят к каким-либо последствиям.