ента новостей

08:09
Инвестиции в экономику Петербурга продолжают расти
07:33
Выплаты молодым матерям
23:10
Алексей Миранчук станет игроком «Зенита»?
16:09
Спектакль «Заповедник Довлатова»
16:06
Детская театральная суббота на Книжных аллеях
15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
10:27
Праздничное мероприятие "День спецназа. Режим К.Т.О."
08:24
Вред от частых совещаний
07:56
Вишневский подал жалобу
22:43
Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»
11:31
Выставка живописи и графики «Крапариум»
11:16
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:10
В Ленобласти из озера извлекли иномарку с трупом
08:50
Каковы перспективы беспилотных грузоперевозок
07:56
Смартфоны теряют актуальность?
22:42
«Урал» победил «Сочи», хотя Заболотный забил
15:25
Выставка московской художницы Юлии Неронска «За границей»
12:35
В Автово произошла массовая драка с поножовщиной
12:23
Выставка «Театр Григория Дитятковского»
12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
11:46
Китайцы активно пополняют нашу казну
11:10
Праздник для детей «По следам Мурзилки»
10:46
Намерены проголосовать по месту нахождения
14:00
На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче
20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
09:36
Где лучше собирать грибы?
08:56
Ночное ж/д сообщение до Пскова
15:29
Выставка армянского художника Мгера Чатиняна
13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Инвестиции в экономику Петербурга продолжают расти

Инвестиции в экономику Петербурга продолжают расти

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
eadaily.com
Объем инвестиций в экономику Северной столицы может достигнуть 1 трлн. руб. 

Экономика Петербурга находится в достаточно хорошем состоянии. Город имеет отличный потенциал, который обеспечивает хорошие показатели. Большую роль играет инвестиционная привлекательность Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам текущего года ожидается прирост инвестиций в размере 4%. Общий объем инвестиций за 2019 год достигнет 820 млрд. руб. Согласно прогнозам, прирост инвестиций в 2020-2022 годах составит примерно 3,6%. Но, по словам Александра Беглова, к 2022 году Петербург должен достичь показателя в 1 трлн. руб. инвестиций. Это ориентир, к которому нужно стремиться.

Озвученная цель является реалистичной и вполне может быть достигнута. Однако все будет зависеть от состояния экономики в конкретный момент времени.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-02-2019, 09:27
Инвестиции растут
25-01-2019, 07:28
Рост промышленности в 2018 году
16-02-2018, 08:56
Объем инвестиций
30-06-2017, 09:11
Инвестиции в петербургскую недвижимость
23-12-2016, 10:34
Объем инвестиций вырос
31-05-2013, 18:16
На модернизацию коммунальной инфраструктуры Петербурга выделят 40 млрд рублей

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
118
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
115
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
150
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
Наверх