Инвестиции в экономику Петербурга продолжают расти

Экономика Петербурга находится в достаточно хорошем состоянии. Город имеет отличный потенциал, который обеспечивает хорошие показатели. Большую роль играет инвестиционная привлекательность Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам текущего года ожидается прирост инвестиций в размере 4%. Общий объем инвестиций за 2019 год достигнет 820 млрд. руб. Согласно прогнозам, прирост инвестиций в 2020-2022 годах составит примерно 3,6%. Но, по словам Александра Беглова, к 2022 году Петербург должен достичь показателя в 1 трлн. руб. инвестиций. Это ориентир, к которому нужно стремиться.

Озвученная цель является реалистичной и вполне может быть достигнута. Однако все будет зависеть от состояния экономики в конкретный момент времени.