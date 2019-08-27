Каковы перспективы беспилотных грузоперевозок

«Питерец.ру» отмечает, что во многих сферах стали прибегать к помощи новейших технологий. Сейчас даже грузоперевозки можно выполнять с использованием беспилотников. Но есть ли перспектива у такого рынка в России?

Сейчас в данной сфере работает несколько компаний. Серьезное внимание беспилотным грузоперевозкам уделяется «Яндекс». Эксперты банка USB считают, что несколько лет «Яндекс» может стать монополистов в этой сфере.

Эксперты российского подразделения компании Frost & Sullivan считают, что беспилотные грузоперевозки могут развиваться в нашей стране. Когда компании, работающие в этой сфере, увидят реальную прибыль, технологии с привлечением беспилотников станут использоваться еще больше. Но «Яндекс» вряд ли будет монополистом в данном направлении.