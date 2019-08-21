В Петербурге предотвращен ввоз опасной рисовой крупы

В морском порту Санкт-Петербурга государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили крупную партию некачественной и небезопасной рисовой крупы из Индии. Продукция прибыла в 12 контейнерах, ее общий вес составил 300 тонн.

Проведённые в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» исследования образцов продукции подтвердили, что данная рисовая крупа не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Специалисты обнаружили загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов – насекомыми и клещами.

В соответствии с действующим законодательством ввоз в Российскую Федерацию рисовой крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов, запрещен. Импортером принято решение о возврате груза поставщику в Индию.