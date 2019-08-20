Новый сервис от УЦ «ИжТендер» помогает бесплатно искать госзакупки

Участники государственного заказа в Российской Федерации с 2011 года пользуются услугами компании «ИжТендер», разрабатывающей для них уникальные сервисы. В частности, в 2017 год этот удостоверяющий центр презентовал бесплатный сервис, служащий для проверки готовности компьютера к работе с электронной подписью. В 2019 году вниманию клиентской базы «ИжТендер» был представлен сервис, позволяющий бесплатно искать государственные закупки. Он позволяет настроить поиск по нужным тендерам и подключить бесплатную подписку на новые торги на свою электронную почту.

Отмечается, что УЦ «ИжТендер» сейчас разрабатывает дополнительный аналитический модуль для своего сервиса poisktenderov.ru. Он предоставит всем желающим возможность самостоятельно снять статистику участия в торгах в своем субъекте РФ, узнать процент падения на торгах в различных сегментах рынка и пр.

Планируется, что компания «ИжТендер» представит новый аналитический модуль poisktenderov.ru в октябре нынешнего года. Он будет бесплатно доступен для всех клиентов УЦ, которые приобрели у него электронную подпись.