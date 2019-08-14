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» » Некоторые билеты в поездах станут дешевле

Некоторые билеты в поездах станут дешевле

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
РЖД снизит стоимость билетов на верхних местах в купе 

«Питерец.ру» сообщает, что в РЖД намерены снизить стоимость билетов. Речь идет о проездке на верхних местах купейных вагонов в поездах дальнего следования. По имеющимся данным, скидка на поезда будет действовать в течение короткого срока. Билеты со скидкой обойдутся пассажирам на 40-50% дешевле.

Воспользоваться ею смогут люди, купившие билеты до 20 августа. Скидка относится к ряду поездов, отправляющихся до 31 августа. Так что жители Петербурга и других городов могут потратить на поездку значительно меньше.

РЖД периодически проводит различные акции, в ходе которых у пассажиров появляется возможность приобрести билет на более выгодных условиях. Акции носят ситуативный характер, их условия бывают разными.

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