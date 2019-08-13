Интерес к элитной недвижимости

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве заметно возрос спрос на элитную недвижимость. Если сравнивать с прошлым годом, то наблюдается некий ажиотаж. Спрос на дорогое жилье вырос в 1,5 раза.

Эксперты считают, что этот ажиотаж вызван несколькими причинами. В Петербурге сейчас много проектов в сегменте «премиум». Во-вторых, произошли некоторые изменения в законодательстве, способные привести к росту цен.

Третья причина, которая тоже может играть свою роль – это переезд структур «Газпрома». Четвертая причина может быть связана с ростом ипотечного кредитования на рынке дорогого жилья. Сейчас примерно 20% сделок в таком сегменте совершается с помощью ипотеки. Так что ситуация с возросшим спросом на элитную недвижимость вызвана объективными факторами.