Кредиты стали доступнее

В августе и сентябре на рынке кредитования обычно наблюдается активность со стороны заемщиков. Многие люди готовятся к началу нового учебного года и зимнему периоду, потому решают вопрос с оплатой необходимых нужд. Для подобных целей нередко используется кредит. Эти деньги идут подготовку детей в школу и вуз, а также оплату новогодних праздников.

«Питерец.ру» подчеркивает, что в конце прошлого месяца Центробанк снизил ключевую ставку, благодаря чему проценты по кредитам стали еще ниже. В некоторых банках ставки по кредитам снизились на 1,5%. Например, в «Сбербанке» потребительский кредит можно получать по ставке 11,4%. Такое предложение действует до конца сентября. Ставки по ипотеке тоже снизились. Показатель снижения составил 0,5-0,6%.