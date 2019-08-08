ента новостей

07:13
Кредиты стали доступнее
07:13
В Петербурге пройдет Морской фестиваль
22:20
«Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов
21:54
Активный зампред Заксобрания Ленобласти Николай Пустотин
20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
20:35
Выставка «Цветы и женщины»
20:30
Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ
10:14
Петербург будут продвигать в соцсетях
09:53
В Петербург привозят корь
22:43
Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»
21:41
В Петербурге пройдет сбор книг для пострадавших от наводнения библиотек Иркутской области
17:21
Горизбирком вынес предупреждение Бортко: не дошло бы до снятия с выборов
16:40
Выставка «Внутри»
13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
13:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
12:45
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:35
Много ли у нас врачей?
09:01
Наказания за незаконную эксплуатацию здания
23:36
Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти
23:02
«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать
20:27
Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!
15:07
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»
14:32
В Петербурге мигрант изнасиловал подростка
08:32
Масляные разводы на Неве
08:03
С чем идут на выборы Белов и его оппоненты?
23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
22:59
Николай Стариков – о митинге 3 августа, где ему не дали выступить
14:40
Дзюба исправил ошибку Дугласа Сантоса в игре с «Краснодаром»
21:35
«Спартак» в меньшинстве устоял перед «Динамо», Соболев снова забил
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Кредиты стали доступнее

Кредиты стали доступнее

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dazzle.ru
На рынке кредитования наблюдается сезонная активность

В августе и сентябре на рынке кредитования обычно наблюдается активность со стороны заемщиков. Многие люди готовятся к началу нового учебного года и зимнему периоду, потому решают вопрос с оплатой необходимых нужд. Для подобных целей нередко используется кредит. Эти деньги идут подготовку детей в школу и вуз, а также оплату новогодних праздников.

«Питерец.ру» подчеркивает, что в конце прошлого месяца Центробанк снизил ключевую ставку, благодаря чему проценты по кредитам стали еще ниже. В некоторых банках ставки по кредитам снизились на 1,5%. Например, в «Сбербанке» потребительский кредит можно получать по ставке 11,4%. Такое предложение действует до конца сентября. Ставки по ипотеке тоже снизились. Показатель снижения составил 0,5-0,6%.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-03-2018, 08:41
Жизнь в кредит продолжается
31-03-2015, 11:21
Северо-Западный банк Сбербанка принял первые заявки на потребительские кредиты по сниженным процентным ставкам
2-06-2015, 10:50
Сбербанк снижает процентные ставки и запускает акцию по потребительским кредитам
17-04-2015, 12:15
С начала апреля Сбербанк на Северо-Западе выдал более 5 тысяч потребительских кредитов по сниженным ставкам
25-03-2015, 12:20
Северо-Западный банк Сбербанка принял первые заявки на кредиты для малого бизнеса по сниженным ставкам
17-12-2014, 17:20
Финансовые парадоксы Петербурга

Происшествия на дорогах

0
136
6-08-2019, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
0
137
6-08-2019, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
0
249
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
0
294
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
Наверх