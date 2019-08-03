В стране появились «заемщики-маргиналы»

В России наблюдается ситуация, когда большая часть населения имеет кредиты. Однако среди большой группы заемщиков есть категория людей, которые буквально «утонули в кредитах». Таковых более 400 тыс. человек, их называют «заемщики –маргиналы».

Таким гражданам отказывают в получении кредита даже в микрофинансовых организациях. В группу «заемщиков-маргиналов» в основном входят мужчины в возрасте до 35 лет. Причем у многих из этих людей есть постоянный источник дохода.

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению Центробанка, закредитованность населения не является серьезной угрозой для экономики страны. Однако с трудностями сталкиваются сами заемщики, которые оказываются вынуждены обращаться в ломбард или к «черным» кредиторам.