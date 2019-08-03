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» » В стране появились «заемщики-маргиналы»

В стране появились «заемщики-маргиналы»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
m.47news.ru
По причине закредитованности населения в России появился новый класс заемщиков

В России наблюдается ситуация, когда большая часть населения имеет кредиты. Однако среди большой группы заемщиков есть категория людей, которые буквально «утонули в кредитах». Таковых более 400 тыс. человек, их называют «заемщики –маргиналы».

Таким гражданам отказывают в получении кредита даже в микрофинансовых организациях. В группу «заемщиков-маргиналов» в основном входят мужчины в возрасте до 35 лет. Причем у многих из этих людей есть постоянный источник дохода.

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению Центробанка, закредитованность населения не является серьезной угрозой для экономики страны. Однако с трудностями сталкиваются сами заемщики, которые оказываются вынуждены обращаться в ломбард или к «черным» кредиторам.

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