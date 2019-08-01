Ипотечные каникулы начались

«Питерец.ру» сообщает, что вчера вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Люди, столкнувшиеся со сложностями при оплате ипотечного кредита, могут взять перерыв в платежах сроком на 6 месяцев.

Такая возможность появляется при потере кормильца, временной нетрудоспособности сроком от 2 месяцев, получении 1-й или 2-й группы инвалидности или снижении семейного дохода на 30% и более. При этом объем ежемесячного платежа по ипотеке должен составлять больше половины ежемесячного дохода семьи. Ипотечные каникулы возможны при кредите до 15 млн. руб.

Во многих городах России (в том числе в Петербурге) есть семьи, которые столкнулись с финансовыми сложностями при оплате ипотеки. Закон об ипотечных каникулах станет для них выходом из этого тупика.