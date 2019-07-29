ента новостей

14:23
Концерт джаз-фьюжн трио израильского композитора и пианиста Таля Бабицкого
14:19
«Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»
14:17
Концерт «Раги Ганги»
14:14
Пожар в Петергофе унес жизнь человека
14:08
В Эрмитаже обокрали иностранца
13:14
Угнанный в Стрельне в третий раз BMW X6 вновь нашли в Ленобласти
13:08
В Кудрово ограбили адвоката
10:06
Показания счетчиков с помощью «Алисы»
09:43
Разрыв между зарплатами
23:26
Коммунисты Ленобласти рапортуют о готовности к выборам – так ли это?
20:30
«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать
23:38
РПЛ: «Спартак» опозорился в Тамбове, «Краснодар» разгромил новичка
13:21
В день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге полностью перекроют КАД
09:50
Как называют детей?
09:28
Дрозденко уйдет в отставку?
22:35
3-й тур РПЛ начался с первой победы «Динамо» в чемпионате
19:21
В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
19:19
Военно-историческая реконструкция «Штурм Кенигсберга»
16:53
Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский
08:37
Петербуржцы борются со свалками
07:35
Санкции против Кузнецовой
23:11
В Петербурге возвращаются к аквабусам
22:16
Парламентарий Михаил Романов – об итогах завершившейся сессии Госдумы
16:08
Гид по фестивалю Present Perfect
09:02
Отчего погиб боксер Дадашев?
08:29
Протестовали против выборов
00:23
Митинг 24 июля у Финляндского вокзала не обошёлся без провокаций
23:29
Баскетбольная «Барселона» становится главным фаворитом Евролиги – 2019/2020
16:14
Моноспектакль Леонида Таранова «Нервные люди»
14:21
Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 1 августа
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Разрыв между зарплатами

Разрыв между зарплатами

0
62
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ngs24.ru
Каким оказался разрыв между зарплатами состоятельных и бедных граждан?

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей стране существует огромный разрыв между богатыми и бедными. Причем разбег в зарплатах является просто гигантским. Например, в 2000-м году самые высокооплачиваемые работники получали в 34 раз больше чем самые низкооплачиваемые.

За эти 19 лет ситуация несколько изменилась. Теперь разница в таких зарплатах стала 13-кратной, а не 34-кратной. Так что положительная динамика здесь на лицо. Но, к сожалению, огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными по-прежнему существенный.

Среди положительных моментов некоторые аналитики отмечают и сокращение числа безработицы в стране. Но эти показатели довольно спорные, потому не все специалисты согласны с улучшением ситуации в этой сфере.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-04-2017, 10:42
Отличные показатели
5-10-2016, 07:04
Сокращение безработицы
28-06-2016, 10:22
Автомобильный рынок возрождается?
21-08-2015, 11:09
Объем торговли заметно снизился
22-04-2014, 09:43
Учителя живут неплохо
4-06-2013, 13:15
Средний чек в продовольственных магазинах Петербурга практически сравнялся с московским, чего не скажешь о зарплатах

Происшествия на дорогах

0
173
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
0
384
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
292
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
312
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
Наверх