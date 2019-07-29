Разрыв между зарплатами

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей стране существует огромный разрыв между богатыми и бедными. Причем разбег в зарплатах является просто гигантским. Например, в 2000-м году самые высокооплачиваемые работники получали в 34 раз больше чем самые низкооплачиваемые.

За эти 19 лет ситуация несколько изменилась. Теперь разница в таких зарплатах стала 13-кратной, а не 34-кратной. Так что положительная динамика здесь на лицо. Но, к сожалению, огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными по-прежнему существенный.

Среди положительных моментов некоторые аналитики отмечают и сокращение числа безработицы в стране. Но эти показатели довольно спорные, потому не все специалисты согласны с улучшением ситуации в этой сфере.