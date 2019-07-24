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» » Кто больше всех получает?

Кто больше всех получает?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Какие петербургские специалисты получают самую большую зарплату?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса «Работа.ру» определили, представители каких профессий получают самую большую зарплату в Петербурге. Лидер рейтинга оказались работники it-сферы. Средняя зарплата здесь составляет 70,2 тыс. руб.

Далее идут представители транспорта и логистики, которым платят в среднем 58,3 тыс. руб. в месяц. Тройку лидеров замкнули люди, работающие на производстве, где показатель зарплат в среднем составляет 54,3 тыс. руб. В числе лидеров также оказались строители, специалисты по работе с недвижимостью, работники банков, финансисты и фармацевты.

Что касается зарплат в Москве, то они примерно на 20-30% выше, чем в Петербурге. Это закономерно, поскольку в российской столице почти всегда платили больше.

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