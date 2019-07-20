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» » Автомобильное производство растет

Автомобильное производство растет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге стали выпускать больше автомобилей

«Питерец.ру» отмечает, что производство легковых автомобилей в Северной столице растет. По данным Петростата, в первой половине 2019 года автозаводы города изготовили 189,2 тыс. легковых машин. Это на 3,3% больше чем за такой же период прошлого года. Что касается выпуска комплектующих, здесь тоже наблюдается улучшение прошлогодних показателей. Показатель роста составляет 18,4%.

Напоминаем, что в Петербурге располагаются заводы «Ниссан», «Хендай» и «Тойота». Это позитивно сказывается на объемах производства. К тому же городские власти намерены оказывать поддержку автопроизводителям. Об этом заявил глава города Александр Беглов, побывавший на встрече с работниками завода «Ниссан».

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