В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося

В ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции в морском порту Санкт-Петербурга специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз мороженого лосося. Груз общим весом более 22 тонн прибыл теплоходом из области Лос Лагос Чили.

При проведении физического контроля на упаковках с рыбой была обнаружена дата выработки продукции, не заявленная в ветеринарном сертификате на груз.

Специалистами Управления отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции, составлены протоколы об административном правонарушении.

В настоящий момент движение груза приостановлено до получения результатов лабораторного контроля.