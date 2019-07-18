ента новостей

23:23
Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым
19:03
4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
17:26
Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР
08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
08:22
Переговоры с Лукашенко
22:36
Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать
20:57
Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»
16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
22:40
В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери
17:43
Павел Иткин пополнил фракцию ЛДПР в Заксобрании
17:18
Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»
17:15
На развязке КАД с Таллинским шоссе на шесть дней перекроют съезд
08:51
Амосов вступился за кошек
08:45
Самолет вернулся из-за птицы
23:27
Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России
23:08
Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»
23:05
Моноспектакль артиста Данила Мухина «Приговорённый»
19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
19:48
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней перекроют съезд
19:47
В Петербурге взялись за недобросовестных операторов питания
08:53
Беглов не уклоняется от дебатов
08:24
Рубль снова серьезно недооценили
00:24
Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля
23:07
Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося

В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося

В ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции в морском порту Санкт-Петербурга специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз мороженого лосося. Груз общим весом более 22 тонн прибыл теплоходом из области Лос Лагос Чили.

При проведении физического контроля на упаковках с рыбой была обнаружена дата выработки продукции, не заявленная в ветеринарном сертификате на груз.

Специалистами Управления отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции, составлены протоколы об административном правонарушении.

В настоящий момент движение груза приостановлено до получения результатов лабораторного контроля.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-05-2019, 11:28
В порту Петербурга приостановлено перемещение 28 тонн говядины
25-04-2019, 12:12
Двойная маркировка стала причиной задержания 21 тонны говяжьей печени
24-04-2019, 12:42
В Петербурге приостановлено движение более 9 тонн замороженного мяса «из будущего»
21-03-2019, 13:37
Ввоз крупных партий китайской скумбрии приостановлен
5-12-2018, 17:26
Более 600 тонн сельди досмотрены в Рыбном порту Петербурга
16-02-2013, 09:13
В Петербург не пропустили партию мясных продуктов из Эстонии

Происшествия на дорогах

0
323
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
233
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
260
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
254
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх