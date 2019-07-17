«Мерседесы» стали изготавливать в России

«Питерец.ру» сообщает, что «АВТОДОМ Пулково» в Петербурге (официальный дилер Mercedes-Benz) впервые представил модели известного немецкого производителя, собранные в России. Это седан Е-класса, выпущенный на заводе в Московской области. Модели этого класса невероятно популярны и широко востребованы среди частных лиц, предприятий и прокатных компаний.

Напоминаем, что весной этого года легендарный немецкий концерн открыл свой первый завод в нашей стране. Теперь появились первые автомобили, выпущенные в России. Но, независимо от места сборки, традиционное качество, характерное для бренда «Мерседес», остается во всех моделях. Помимо моделей российской сборки в «АВТОДОМ Пулково» были представлены европейские автомобили Mercedes-Benz CLA.