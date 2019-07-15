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» » Рубль снова серьезно недооценили

Рубль снова серьезно недооценили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nstarikov.ru
Аналитики считают российскую валюту наиболее недооцененной в мире

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению аналитиков, рубль является самой недооцененной валютой. Так, по сравнению с американским долларом, рубль недооценен на 70%. В начале 2018 года этот показатель составлял 57%.

Аналитики отмечают, что для большинства других валют тоже характерна тенденция недооценки по отношению к доллару. Исключением являются швейцарский франк, а также шведская и норвежская крона.

Возможно, критерий, заложенный в основании подобного расчета, и позволяет получить объективные данные по поводу недооцененности валюты. Однако на жизнь обычного петербуржца эти рейтинги не влияют. Мы не видим, что экономика переживает какой-то особый подъем. Люди не ощущают практическую для себя выгоду.

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