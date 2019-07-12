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» » Что мешает притоку инвестиций?

Что мешает притоку инвестиций?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
aif.ru
Американские эксперты высказали мнение относительно инвестиционного климата в России

Финансовые эксперты Соединенных Штатов считают, что в РФ присутствуют факторы, сдерживающие приток инвестиций в страну. По мнению западных экономистов, таковыми препятствиями являются санкции и структурные проблемы России.

Из-за этого иностранные инвесторы не чувствуют себя защищенными и не собираются рисковать капиталом. Действующие в России правовые механизмы трактуются в пользу государства. При возникновении споров с властями у бизнеса происходят проблемы.

«Питерец.ру» считает, что оценка американских экспертов несколько однобока. Безусловно, санкции усложняют вопрос взаимодействия. Однако это касается не всех стран. Например, сотрудничество России и Китая активно развивается.

Оценка структурных проблем управления экономикой тоже несколько субъективна. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Например, в США таких проблем тоже предостаточно. Здесь стоит упомянуть сумму госдолга, которая исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Так что Россия продолжает оставаться благоприятной инвестиционной средой для иностранного бизнеса. Особенно это характерно для крупных городов, в том числе – Петербурга.

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