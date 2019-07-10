ента новостей

13:12
В Невском районе задержали грабителя
12:50
Работы на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлеваются до 22 июля
09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
08:45
Петербург не стал самым грязным
23:43
«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной
21:47
Филателистическая выставка «Твои герои, Россия!»
21:45
Герценовский поэтический слэм
19:34
Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival
17:36
Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР
15:53
Выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»
15:50
Суд игнорирует мнение президента
15:43
В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека
09:12
В США возможен дефолт
08:43
Кафе «Еврокебаб» закрыли
01:07
Ален Жиресс сделал провальную и спасительную замену в одном матче
23:09
Выставка «Магический Хрусталь»
23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
16:43
Баскетбольный «Зенит»: минус Арманд и Мекель, плюс Абромайтис
11:49
В Невском районе задержали насильника
11:44
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
10:01
Змея в диване
09:10
Пирожок с опарышами
15:20
Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова
21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
23:05
Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш
16:57
Объявлена образовательная программа фестиваля Present Perfect
13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
11:30
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
11:26
Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня
11:20
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Популярность ресторанов национальной кухни

Популярность ресторанов национальной кухни

0
48
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
С начала года в Петербурге открылось 90 новых ресторанов

«Питерец.ру» сообщает, что в 2019 году в городе на Неве открылось 90 новых ресторанов. Причем примерно в половине из них заложена концепция какой-либо одной национальной кухни. Лидером здесь оказались рестораны итальянской кухни, которые стали наиболее популярными в текущем году. На втором месте – рестораны с русской кухней. В прошлом году в числе лидеров были рестораны грузинской кухни.

Нужно отметить еще одну тенденцию. Раньше большой популярностью пользовались стейк-хаусы. Но сейчас петербуржцы стали больше предпочитать рестораны и кафе с национальной кухней. Жители Северной столицы отличаются разнообразными кулинарными предпочтениями, потому заведения города стараюсь адаптироваться к этим веяниям.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-03-2019, 08:29
Популярность доставки еды
8-11-2018, 07:39
Русская кухня в Китае
16-03-2017, 10:09
Рестораны стали не по карману
30-08-2014, 09:35
Питерские рестораны готовятся к Новому году!
29-01-2014, 09:55
Любопытная статистика
20-02-2013, 07:06
Акваторию Невы собираются освободить от плавучих ресторанов

Происшествия на дорогах

0
269
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
184
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
211
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
185
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх