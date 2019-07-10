Популярность ресторанов национальной кухни

«Питерец.ру» сообщает, что в 2019 году в городе на Неве открылось 90 новых ресторанов. Причем примерно в половине из них заложена концепция какой-либо одной национальной кухни. Лидером здесь оказались рестораны итальянской кухни, которые стали наиболее популярными в текущем году. На втором месте – рестораны с русской кухней. В прошлом году в числе лидеров были рестораны грузинской кухни.

Нужно отметить еще одну тенденцию. Раньше большой популярностью пользовались стейк-хаусы. Но сейчас петербуржцы стали больше предпочитать рестораны и кафе с национальной кухней. Жители Северной столицы отличаются разнообразными кулинарными предпочтениями, потому заведения города стараюсь адаптироваться к этим веяниям.