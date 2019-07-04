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Отдых за счет работодателя

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
karelinform.ru
Готовы ли работодатели компенсировать расходы на отдых?

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в нашей стране вступил в силу новый закон, благодаря которому люди могут путешествовать за счет работодателя. Денежная компенсация полагается только тем, кто едет на отдых внутри России. Эти деньги работнику потом могут вернуть из налога на прибыль.

Опрос показал, что 40% работодателей готовы таким способом оплачивать отпуск своим сотрудникам. Категорически отрицательно высказались 13% работодателей. Остальные затруднялись что-либо ответить.

Почему некоторые представители бизнеса не готовы компенсировать отпуск своим работникам? Причин здесь две: не хватает средств для подобной оплаты или налоговый вычет оказывается для руководителя не выгоден.

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