Продажи автомобилей упали

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице заметно сократились автомобильные продажи. По итогам мая они снизились на 7%, что является наиболее сильным падением с осени 2016 года.

Почему так ведет себя автомобильный рынок? Нужно отметить, что ситуация в Петербурге соответствует общемировой. Мировой авторынок переживает не самые лучшие времена. Это сказывается и на нашей стране, где присутствуют дополнительные сложности.

В России цены на автомобили продолжают расти, что связано с ослаблением рубля. Возможно, ситуация улучшится в июле, когда начнут действовать некоторые программы господдержки. После этого динамика автомобильного рынка Петербурга должна продолжить балансирование на грани нулевой отметки.