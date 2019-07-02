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» » Продажи автомобилей упали

Продажи автомобилей упали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Автомобильные продажи в Петербурге снизились на 7%

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице заметно сократились автомобильные продажи. По итогам мая они снизились на 7%, что является наиболее сильным падением с осени 2016 года.

Почему так ведет себя автомобильный рынок? Нужно отметить, что ситуация в Петербурге соответствует общемировой. Мировой авторынок переживает не самые лучшие времена. Это сказывается и на нашей стране, где присутствуют дополнительные сложности.

В России цены на автомобили продолжают расти, что связано с ослаблением рубля. Возможно, ситуация улучшится в июле, когда начнут действовать некоторые программы господдержки. После этого динамика автомобильного рынка Петербурга должна продолжить балансирование на грани нулевой отметки.

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