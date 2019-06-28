Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде

Походы в рестораны и доставка еды со скидкой - самая популярная услуга у пользователей купонных сервисов. К такому выводу пришли аналитики компании “Биглион”, которые подсчитали, что каждый 6-ой купон приобретается на посещение кафе, каждый 7-ой – на ужин в ресторане, а каждый 17-ый - на доставку еды.

Динамика не меняется в течение года: в любой сезон категория «Еда» остается в лидерах. Сразу после нее - купоны из рубрики “Развлечения”. Такие скидки как раз зависят от времени года. Например, когда на улице холодно, люди чаще ходят в аквапарк: бум на акции приходится как раз на период с октября по апрель. Любопытно, что с января по март каждый 18-ый купон продается в торгово-развлекательные центры, а каждый 31-ый – в аквапарки и спрос на них растет примерно одинаково. В частности, с октября по декабрь на аквапарки уже приходится каждый 11-ый, а на ТРЦ - каждый 26-ой купоны.

В теплое время года, с апреля по сентябрь, прогулки на теплоходе вытесняют аквапарки и становятся одной из топ-5 популярных категорий по количеству продаваемых купонов. Так, с апреля по июнь речная прогулка - каждый 23-ий купленный купон, а с июля по сентябрь - уже каждый 15-ый.

Стабильно у посетителей “Биглион” пользуются спросом услуги салонов красоты. По годовой статистике каждый 35-ый купон продан на маникюр и педикюр, а категория “Красота” все 365 дней занимает 7 место среди всех.

«Биглион» – крупнейший в России онлайн-сервис, реализующий идею разумного потребления. Через сайт и мобильное приложение компания предоставляет миллионам пользователей скидки до 90% на товары и услуги. Также «Биглион» развивает собственный кэшбэк-сервис и является агрегатором скидок сторонних интернет-магазинов.

Сервис основан в 2010 году, сегодня работает в 75 городах России и сотрудничает с более чем 20 тысячами партнеров. "Биглион" гарантирует безопасность переводов и безупречный клиентский сервис 24 часа в сутки. Многоступенчатая проверка партнеров обеспечивает высокое качество услуг. Трафик сайта за год - порядка 25 млн пользователей. Общее количество купонов, проданных «Биглионом» в 2018 году, составило более 5,7 млн.

Источник: nia-spb.ru