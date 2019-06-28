Отказ от доллара стал реальностью

«Питерец.ру» уже писал о перспективах отказа Китая и России от доллара при взаимных расчетах. Теперь же представители Поднебесной и РФ достигли окончательной договоренности в данном вопросе и перешли на новую схему взаимодействия. Соответствующий документ был подписан в этом месяце.

Что это даст? Раньше китайские финансовые организации с неохотой взаимодействовали с представителями российского бизнеса. Сейчас, когда расчет будет происходить в рублях и юанях, такое партнерство станет для китайской стороны более выгодным. Российский бизнес получит от этого серьезные плюсы, поскольку начнет активнее взаимодействовать с банками Китая. Обе страны должны получить от этого серьезные преимущества.