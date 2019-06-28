ента новостей

14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
14:41
В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"
14:33
Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде
11:35
На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:32
В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу
11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
10:23
Уничтожены нелегальные дороги
08:13
Отказ от доллара стал реальностью
13:19
Ряды баскетбольного «Зенита» пополнил Хвостов. Причина – Евролига?
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
09:44
Предложение Жириновского
09:17
Пропадают крышки люков
19:46
THE CELLO QUARTET: саундтреки к кинофильмам
19:37
Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге
15:18
Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения
14:08
Концерт «Римские каникулы»
14:05
Спектакль «А я была его женой...»
10:51
На участке между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД
10:30
Будет ли День воспитателя?
09:49
Акция против единороссов
23:11
Что думают коммунисты о триллионе рублей
22:13
Петербуржцы чаще покупают многолетние растения и рассаду пряных трав
18:04
Бразилец Лоди – потенциальный новичок «Зенита»
10:28
«Цифровая верфь» - прорывной проект Корабелки
09:40
В Ленобласти ограбили пенсионерку
09:33
Реверсивное движение введут на путепроводе над КАД
08:10
Инновационный центр
07:44
Как улучшить безопасность на дорогах?
23:33
Андрей Зубков стал игроком «Зенита»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Отказ от доллара стал реальностью

Отказ от доллара стал реальностью

0
82
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
iz.ru
Россия и Китай будут осуществлять сделки в национальных валютах

«Питерец.ру» уже писал о перспективах отказа Китая и России от доллара при взаимных расчетах. Теперь же представители Поднебесной и РФ достигли окончательной договоренности в данном вопросе и перешли на новую схему взаимодействия. Соответствующий документ был подписан в этом месяце.

Что это даст? Раньше китайские финансовые организации с неохотой взаимодействовали с представителями российского бизнеса. Сейчас, когда расчет будет происходить в рублях и юанях, такое партнерство станет для китайской стороны более выгодным. Российский бизнес получит от этого серьезные плюсы, поскольку начнет активнее взаимодействовать с банками Китая. Обе страны должны получить от этого серьезные преимущества.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-03-2019, 11:06
В Пушкине обокрали гражданку Китая
19-02-2019, 13:15
В Петергофе обкрали туристку из Китая
8-11-2018, 07:39
Доллар больше не нужен?
28-09-2018, 09:27
Китайские партнеры
6-05-2017, 18:52
Музыка из Поднебесной
23-11-2016, 08:44
Китайские инвесторы и ЦОД

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
0
118
Вчера, 12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
0
205
18-06-2019, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
211
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
Наверх