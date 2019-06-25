Петербуржцы чаще покупают многолетние растения и рассаду пряных трав

Июнь 2019 год. Санкт-Петербург. Вместо ранее популярных экзотических растений владельцы загородных участков теперь предпочитают приобретать рассаду однолетних и многолетних цветов, а также неприхотливые и не требующие ухода многолетние красивоцветущие лиственные кустарники. Рынок посадочного материала растет за счет компаний и госучреждений, а частные клиенты в связи со снижением покупательской способности все чаще жертвуют красотой в угоду огородам.

Садовая ярмарка, расположенная на территории ТВЦ «Гарден сити», отмечает 10-летний юбилей. За это время ассортимент продаваемых растений значительно изменился. «Мы видим снижение интереса к хвойным деревьям и вообще к растениям-крупномерам, — рассказывает управляющий директор ТВК «Гарден сити» Александра Степанова. — За 10 лет работы ярмарки ассортимент экзотических цветов значительно снизился, так как время показало их неприспособленность к нашему климату. Зато в сегменте деревьев повышенным спросом пользуются "съедобные" культуры: яблони, груши, сливы, вишни районированных сортов. Стабильно покупают цветы для корзин, цветочных горшков или для подвесных кашпо. Еще одним трендом 2019 года стал рост спроса на рассаду пряных и чайных трав. Петербуржцы устраивают чайные или пряные горки не только на дачах, но и на балконах квартир».

Изменение поведения потребителей подтверждает Eгор Бушманов, владелец питомника «Арника». «Цветы — это не товар первой необходимости, поэтому в целях экономии садоводы переходят с однолетних на многолетние, или даже распахивают цветник под огород. Также спрос смещается к неприхотливым и долгоцветущим — чтобы растение дольше радовало глаз и за ним не требовался сложный уход».

Рынок посадочного материала для загородных приусадебных участков растет в год на 20%, по оценкам «Союза фермеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Рост идет за счет оптовых корпоративных и государственных клиентов. «В Петербурге строится много жилых комплексов, территория вокруг которых озеленяется и благоустраивается. Современные бизнес-центры также планируются вместе с зелеными зонами. Пожалуй, основные покупатели — это государственные организации и обслуживающие их компании. Реализуется госпрограмма благоустройства, в которой, например, часто используются однолетние цветы» — говорит Антон Кривов, основатель и генеральный директор архитектурно-ландшафтной компании Primula.

По оценкам экспертов, в Петербурге ежегодно продается около 5 млн многолетних цветов и около 17 млн однолетних. На поведение потребителей, особенно частников, кардинально влияет погода: в жару и в холод петербуржцы реже проводят посадочные работы. «Для нас идеальная погода — 20 градусов тепла, так как в жару и холод покупатели минимизируют покупки, даже компании, хотя и в меньшей степени», — говорит Eгор Бушманов. Эксперты отмечают, что влияние погоды сильнее, чем экономическая ситуация в стране.

По оценкам участников рынка, до 30% посадочного материала — это продукция петербургского производства. Примерно столько же приходится на импорт, остальное — саженцы, выращенные в российских питомниках других регионов, преимущественно Москвы и Подмосковья. В компании Primula считают, что частные лица в основном покупают цветы и саженцы в садовых центрах, потому что они удобно расположены по дороге на дачу — вдоль шоссе и рядом с населенными пунктами. На втором месте по популярности стоят гипермаркеты DIY: OBI и «Леруа Мерлен». Питомники растений расположены в отдаленных районах и больше ориентированы на оптовиков.

В «Гарден сити» рекомендуют покупать продукцию на садовых ярмарках или в питомниках, где продавцы несут ответственность за свой товар. Так как большинство арендаторов из года в год занимают площади на ярмарке, у них много постоянных клиентов и годами наработанная репутация.

Справка о Садовой ярмарке:

Садовая ярмарка, расположенная на территории ТВЦ «Гарден сити», начала работу в 2009 году. Сейчас ее площадь составляет около 700 м2. Время работы: с мая и по конец сентября. В минувшее сезоне на ярмарке побывало около 600 тыс. человек. Около 95% арендаторов — продавцы декоративных садовых растений для озеленения загородных участков и ландшафтного дизайна.

По оценкам участников ярмарки, ежегодно на ней представлены около 1,5–2 тыс. различных видов растений. Среди них — популярные однолетние цветы: бархатцы, петунии, виолы. В большом количестве представлены многолетние декоративные культуры, пользующиеся наибольшим спросом у петербуржцев: флоксы, пионы, клематисы, лилии, гортензии. Также продаются саженцы плодовых и декоративных растений и кустарники.

Такой ассортимент обусловлен не только месторасположением Садовой ярмарки, но и особенностями посетителей «Гарден сити», которые также являются основными посетителями ярмарки. ТВК расположен на стыке Приморского и Курортного районов Петербурга, на одной из самых оживленных трасс города — Приморском шоссе.

Большая часть покупателей приезжает в ТВК на машине, что сказывается на покупках. Так, если на обычной ярмарке средний чек составляет 500 рублей, то средний чек на Садовой ярмарке в «Гарден сити» составляет 2 тысячи рублей — больше в четыре раза.

«Гарден сити» характеризуется сложившейся высокодоходной аудиторией, которая регулярно посещает ТВК. На двух этажах комплекса представлено более 140 арендаторов, предлагающих широкий выбор товаров и услуг для создания комфортной загородной жизни, а также супермаркет, ресторан, кафе и фитнес-центр с бассейном.

Проходимость ТВК «Гарден сити» — 160 000 человек в месяц.

Источник: nia-spb.ru