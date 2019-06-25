«Цифровая верфь» - прорывной проект Корабелки

Ректор СПбМГТУ Глеб Туричин и генеральный директор АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» Владимир Майзус заключили договор о реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей АО ОССЗ. Тем самым положено начало создания первой отечественной «Цифровой верфи».

Проект СПбГМТУ «Цифровая верфь» ─ первый опыт масштабного применения промышленного уклада «Индустрия 4.0» в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий. Одна из основных –автоматизированное цифровое производство, которое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени.

После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки, возникающие по вине человеческого фактора, а также позволит гибко настраивать и перенастраивать производственное оборудование. Проектом также запланировано внедрение на предприятии целого ряда самых передовых производственных технологий, многие из которых разработаны в стенах СПбГМТУ, и создание опережающей системы подготовки кадров для «Цифровой верфи».

Проект реализуется в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Основными партнерами СПбГМТУ в данном проекте выступят: АО «ЦТСС» (проведение инженерных изысканий; обследование зданий и сооружений; разработка принципиальных технологических решений, укрупненной маршрутной технологии, интерактивного виртуального макета производства, проектно-сметной и рабочей документации), ООО «Нева Технолоджи» (проектирование сквозной интегрированной системы проведения судометрических операций), ООО «Центр лазерных технологий» (проектирование сквозной системы учёта, прослеживания материалов и комплектующих на всех технологических переделах). В проекте примут участие сотрудники и студенты СПбГМТУ, а также организации-участники консорциума «Кораблестроение и морская техника».

Важнейшее следствие реализации проекта «Цифровая верфь» - возможность масштабировать его результаты на другие предприятия отрасли, что значительно повысит не только эффективность гражданского судостроения, но и конкурентоспособность отечественных предприятий внутри страны и за рубежом.